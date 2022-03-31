Тедеско высказался о Холанне в преддверии матча с «Боруссией» в Бундеслиге

Главный тренер «РБ Лейпциг» Доменико Тедеско похвалил форварда дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанна перед матчем 28-го тура чемпионата Германии.

В своих социальных сетях Тедеско написал, что считает Холанна топ-игроком. Тренер подчеркнул, что против норвежца будет очень важно качественно сыграть в обороне и, по мнению Тедеско, больше всего опасности будет исходить от Холанна.

Матч 28-го тура Бундеслиги «Боруссия» - «РБ Лейпциг» состоится в Дортмунде на «Сигнал Идуна Парк» 2 апреля, начало – в 19:30 мск.