Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

«Барселона» сделала окончательное предложение по Холанну

31 Марта 2022 • 15:08 Комментировать

«Барселона» сделала окончательное предложение по нападающему дортмундской «Боруссии» Эрлингу Холанну, сообщает Diario Sport.

Норвежский нападающий некоторое время был целью номер один для каталонского клуба. Также им интересуются «Реал Мадрид» и «Манчестер Сити».

Ранее сообщалось, что «Барселона» выключилась из борьбы за футболиста, но испанские СМИ сообщили, что клуб сделал еще одно предложение.

«Барселона» сделала ему предложение на сумму 190 миллионов евро в течение пяти сезонов, а также активировала его пункт о выкупе в размере 75 миллионов евро. Жоан Лапорта лично провел переговоры и сделал окончательное предложение. Он знает, что предложение «Барселоны» хуже, чем предложение «Реала» и «Сити», но надеется, что привлекательность играть за известный клуб с талантливым молодым тренером может стать мощным стимулом.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Боруссия Дортмунд Эрлинг Холанн
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 31 Марта
15:08 · Германия. Бундеслига
«Барселона» сделала окончательное предложение по Холанну
13:53 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» интересуется защитником «Лейпцига»
13:49 · Германия. Бундеслига
Аллегри: «Влахович, Мбаппе и Холанн – лучшие игроки своего поколения»
13:43 · Англия. Премьер-лига
Леманн и Симэн назвали Нойера лучшим вратарём мира
13:15 · Германия. Бундеслига
Хауге не вернется в «Милан» и останется в Бундеслиге
10:54 · Германия. Бундеслига
«Реал» контактировал с Гнабри по поводу перехода
10:35 · Германия. Бундеслига
Полузащитник «Лейпцига» может пропустить концовку сезона из-за травмы
10:23 · Германия. Бундеслига
Баббель – о Гнабри: «Я не знаю, почему он не пользуется большим авторитетом у клуба и СМИ, потому что для меня он просто фантастический»
08:56 · Германия. Бундеслига
Холанн об отказе общаться со СМИ: Получил совет от одного фермера
03:38 · Германия. Бундеслига
«Зальцбург» выставил ценник за трансфер Адейеми для «Боруссии»
30 Марта
21:37 · Германия. Бундеслига
«Байер» не продаст Шика
20:44 · Германия. Бундеслига
«Бавария» готова отпустить Толиссо
16:42 · Англия. Премьер-лига
Вацке: «Мы не сможем удержать Холанна, если придёт «Манчестер Сити»
15:16 · Англия. Премьер-лига
Беллингхем: Рад, что стал лучшим игроком матча, но огорчен, что не смог забить
14:28 · Англия. Премьер-лига
Цена на Вернера слишком высока для клубов Бундеслиги
Все новости
Рекомендуем