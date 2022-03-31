«Барселона» сделала окончательное предложение по Холанну

«Барселона» сделала окончательное предложение по нападающему дортмундской «Боруссии» Эрлингу Холанну, сообщает Diario Sport.

Норвежский нападающий некоторое время был целью номер один для каталонского клуба. Также им интересуются «Реал Мадрид» и «Манчестер Сити».

Ранее сообщалось, что «Барселона» выключилась из борьбы за футболиста, но испанские СМИ сообщили, что клуб сделал еще одно предложение.

«Барселона» сделала ему предложение на сумму 190 миллионов евро в течение пяти сезонов, а также активировала его пункт о выкупе в размере 75 миллионов евро. Жоан Лапорта лично провел переговоры и сделал окончательное предложение. Он знает, что предложение «Барселоны» хуже, чем предложение «Реала» и «Сити», но надеется, что привлекательность играть за известный клуб с талантливым молодым тренером может стать мощным стимулом.