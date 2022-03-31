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Аллегри: «Влахович, Мбаппе и Холанн – лучшие игроки своего поколения»

31 Марта 2022 • 13:49 Комментировать

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри сравнил нападающего Душана Влаховича с Килианом Мбаппе и Эрлингом Холанном.

«Влахович молодой игрок с небольшим международным опытом. Но у него есть качество. Он хочет и может стать лучше. У него есть время, чтобы сделать это», — сказал Аллегри.

Он отметил, что Влахович находится на одном уровне с лучшими игрока современности.

«Он безжалостен перед воротами, и «Ювентус» сделал важное подписание. Он, Мбаппе и Холанн — лучшие игроки своего поколения», - отметил наставник «Ювентуса».

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Массимилиано Аллегри Килиан Мбаппе Душан Влахович Эрлинг Холанн
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