Аллегри: «Влахович, Мбаппе и Холанн – лучшие игроки своего поколения»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри сравнил нападающего Душана Влаховича с Килианом Мбаппе и Эрлингом Холанном.

«Влахович молодой игрок с небольшим международным опытом. Но у него есть качество. Он хочет и может стать лучше. У него есть время, чтобы сделать это», — сказал Аллегри.

Он отметил, что Влахович находится на одном уровне с лучшими игрока современности.

«Он безжалостен перед воротами, и «Ювентус» сделал важное подписание. Он, Мбаппе и Холанн — лучшие игроки своего поколения», - отметил наставник «Ювентуса».