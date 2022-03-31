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Чемпионат Германии. Бундеслига

Хауге не вернется в «Милан» и останется в Бундеслиге

31 Марта 2022 • 13:15 Комментировать

Полузащитник Йенс Хауге, который принадлежит «Милану», не вернется в итальянский клуб, а останется во франкфуртском «Айнтрахте», где он играет на правах аренды, сообщает Calciomercato.

Согласно сообщению, контракте норвежца предусмотрена опция обязательного выкупа, если футболист проведет определенное количество матчей за немецкий клуб. Скорее всего, так и произойдет к концу сезона, сообщает издание.

Таким образом, «Милан» не только сможет избавиться от игрока, но и получить компенсацию в размере 12 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Айнтрахт Франкфурт Йенс Хауге
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