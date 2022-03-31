«Реал» контактировал с Гнабри по поводу перехода

«Реал» контактировал с полузащитником «Баварии» Сержем Гнабри по поводу перехода. Ранее Sport Bild сообщал, что защитник мадридского клуба Давид Алаба подталкивал руководство «Реала» подписать футболиста мюнхенского клуба. После этого появилась информация, что «Реал» контактировал с Гнабри.

26-летний игрок отлично провел сезон 2021/22, забив 13 голов и отдав девять передач в 36 матчах за мюнхенскую «Баварию».

Контракт футболиста заканчивается через год и он пока не спешит продлевать соглашение с нынешним клубом. По информации портала Transfermarkt, трансферная стоимость футболиста составляет 70 миллионов евро.