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Чемпионат Германии. Бундеслига

Полузащитник «Лейпцига» может пропустить концовку сезона из-за травмы

31 Марта 2022 • 10:35 Комментировать

Малийский полузащитник «Лейпцига» Мамаду Айдара может больше не выйти на поле в этом сезоне.

24-летний малийский футболист получил травму колена в поединке за свою национальную команду. Напомним, что сборная Мали играла с Тунисом, но всё же не сумела завоевать путёвку на чемпионат мира. Айдара рискует из-за своего повреждения пропустить оставшиеся матчи этого сезона.

Напомним, что в этом сезоне Амаду Айдара провёл в немецкой лиге 20 матчей, в которых отметился тремя забитыми мячами и одним ассистом.

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Евро-Футбол.Ру,
Бундеслига РБ Лейпциг Амаду Айдара
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