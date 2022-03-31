Полузащитник «Лейпцига» может пропустить концовку сезона из-за травмы

Малийский полузащитник «Лейпцига» Мамаду Айдара может больше не выйти на поле в этом сезоне.

24-летний малийский футболист получил травму колена в поединке за свою национальную команду. Напомним, что сборная Мали играла с Тунисом, но всё же не сумела завоевать путёвку на чемпионат мира. Айдара рискует из-за своего повреждения пропустить оставшиеся матчи этого сезона.

Напомним, что в этом сезоне Амаду Айдара провёл в немецкой лиге 20 матчей, в которых отметился тремя забитыми мячами и одним ассистом.