Баббель – о Гнабри: «Я не знаю, почему он не пользуется большим авторитетом у клуба и СМИ, потому что для меня он просто фантастический»

Легендарный защитник «Баварии» Маркус Баббель прокомментировал слухи о возможном переходе вингера мюнхенского гранда Сержа Гнабри в «Арсенал».

«Я надеюсь, что этого не случится. Я надеюсь, что он останется в «Баварии», потому что в данный момент все немецкие СМИ говорят о Левандовски, Мюллере и Нойере, но они никогда не говорят, что Гнабри также находится в зоне риска, ведь его контракт истекает в 2023 году.

Если вам придётся подписать четырёх таких игроков, то это очень сложная задача для «Баварии».

Пандемия вызвала огромный хаос: стадион был закрыт, что ударило по их финансам. Я очень боюсь, что он не подпишет новый контракт.

Мне нравится, какой он нападающий. Он не только создаёт моменты и отдаёт передачи, но и забивает голы.

Не многие вингеры забивают голы, а он забивает от 10 до 15 голов за сезон.

Я не знаю, почему он не пользуется большим авторитетом у клуба и СМИ, потому что для меня он просто фантастический», — приводит слова Баббеля SunSport.

Гнабри играл в молодёжной команде «Арсенала». В 2016 году он покинул Лондон, перейдя в немецкий «Вердер» за €5 млн. В «Баварию» Серж пришёл в 2017 году за €8 млн.

В текущем сезоне 26-летний немец провёл за клуб 36 матчей во всех турнирах, в которых забил 13 мячей и отдал девять результативных передач. Его цена на Transfermarkt составляет €70 млн.