Холанн об отказе общаться со СМИ: Получил совет от одного фермера

Нападающий сборной Норвегии Эрлинг Холанн объяснил, почему хранил молчание во время перерыва на матчи сборных.

На протяжении всего своего пребывания в сборной 21-летний игрок хранил молчание на публике, пока во вторник не опубликовал пост, в котором указал причину своего молчания.

«Несколько лет назад один фермер дал мне совет: пусть говорят твои ноги, и все остальное будет хорошо», - написал форвард в своих соцсетях.

Тренер сборной Норвегии Стале Сольбаккен на прошлой неделе подтвердил, что звезда дортмундской «Боруссии» просил, чтобы его не привлекали к работе со СМИ во время пребывания в Норвегии на прошлой неделе.

Норвежскому изданию NRK удалось разыскать фермера, который передал совет Холанну, и выяснилось, что это бывший футболист Габриэль Хойланд. Ему сейчас 67 лет, он отошел от футбола и занимается сельским хозяйством.