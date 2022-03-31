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Чемпионат Германии. Бундеслига

Холанн об отказе общаться со СМИ: Получил совет от одного фермера

31 Марта 2022 • 08:56 Комментировать

Нападающий сборной Норвегии Эрлинг Холанн объяснил, почему хранил молчание во время перерыва на матчи сборных.

На протяжении всего своего пребывания в сборной 21-летний игрок хранил молчание на публике, пока во вторник не опубликовал пост, в котором указал причину своего молчания.

«Несколько лет назад один фермер дал мне совет: пусть говорят твои ноги, и все остальное будет хорошо», - написал форвард в своих соцсетях.

Тренер сборной Норвегии Стале Сольбаккен на прошлой неделе подтвердил, что звезда дортмундской «Боруссии» просил, чтобы его не привлекали к работе со СМИ во время пребывания в Норвегии на прошлой неделе.

Норвежскому изданию NRK удалось разыскать фермера, который передал совет Холанну, и выяснилось, что это бывший футболист Габриэль Хойланд. Ему сейчас 67 лет, он отошел от футбола и занимается сельским хозяйством.

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Евро-Футбол.Ру,
Боруссия Дортмунд Сборная Норвегии Эрлинг Холанн
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