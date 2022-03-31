«Зальцбург» выставил ценник за трансфер Адейеми для «Боруссии»

Руководители «Ред Булл Зальцбург» продолжают переговоры с дортмундской «Боруссией» относительно трансфера форварда Карима Адейеми.

Издание Sport Bild сообщает, что австрийцы просят за 20-летнего нападающего 45 млн евро.

Между клубами очень хорошие отношения, поэтому «Зальцбург» готов оформить переход Карима именно в Дортмунд. «Шмелям» дали время до Пасхи. После австрийцы начнут переговоры с представителями других клубов.

Не так давно Дортмунд отказался платить 35 млн евро за Адейеми, предлагая 30 млн и бонусы.

Один из вариантов продолжения карьеры игрока — «Ливерпуль». Юрген Клопп хотел бы поработать с парнем.