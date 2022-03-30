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Чемпионат Германии. Бундеслига

Вацке: «Розе останется»

30 Марта 2022 • 10:46 Комментировать

Генеральный директор дортмундской «Боруссии» Ханс-Йоахим Вацке высказался о главном тренере команды Марко Розе.

«Розе останется, потому что он хорошо делает свою работу. Мы хотим сохранить преемственность на этом посту, и мы довольны им. Это очень просто», — приводит слова Вацке журналист Фабрицио Романо со ссылкой на Флориана Плеттенберга.

Розе возглавил «шмелей» в июле 2021 года. В Дортмунд он приехал из Мёнхенгладбаха, где тренировал другую «Боруссию».

В текущем сезоне дортмундский клуб под руководством 45-летнего немца идут на втором месте в Бундеслиге, имея в своём активе 57 очков после 27 туров. У идущей на первом месте «Баварии» на шесть очков больше.  

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Евро-Футбол.Ру,
Боруссия Дортмунд Ханс-Йоахим Вацке Марко Розе
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