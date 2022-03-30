Алаба уговаривает Гнабри перейти в «Реал»

Австрийский защитник «Реала» Давид Алаба уговаривает немецкого форварда «Баварии» Сержа Гнабри перебраться в мадридскую команду.

Как сообщает журналист Кристиан Фальк, австрийский защитник пытается уговорить своего хорошего друга и экс-одноклубника по «Баварии» сменить клубную прописку и летом присоединиться к «Реалу». Сам Гнабри не очень доволен своим положением в мюнхенским клубом. Действующее соглашение форварда с «Баварией» рассчитано до лета 2023 года.

В этом сезоне Серж Гнабри провёл в немецкой лиге 27 поединков, в которых отметился десятью забитыми мячами и четырьмя ассистами.