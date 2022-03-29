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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Бетис» планирует арендовать у «Баварии» Марка Року

29 Марта 2022 • 23:17 Комментировать

«Бетис» в летнее трансферное окно планирует арендовать у «Баварии» полузащитника Марка Року, сообщает Mundo Deportivo. По информации издания, аренда обойдется испанскому клубу в 1 миллион евро, с последующей возможностью выкупа за 7 миллионов евро.

Рока перешел в «Баварию» из «Эспаньола» в 2020 году, но не смог пробиться в основной состав, и, скорее всего, мюнхенский клуб не станет удерживать игрока.

В этом сезоне футболист провел в Бундеслиге 8 матчей, но не смог совершить ни одного результативного действия.

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Евро-Футбол.Ру,
Бетис Бавария Марк Рока
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