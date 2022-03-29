Вернер может заменить Холанна в «Боруссии»

Нападающий «Челси» Тимо Вернер может занять место Эрлинга Холанна в дортмундской «Боруссии».

Будущее 26-летнего немца в лондонском клубе находится под вопросом из-за неоднозначных выступлений игрока. Согласно сообщениям 90min, дортмундская «Боруссия» рассматривает нападающего «Челси» как потенциальную замену Эрлингу Холанну. Сам Вернер крайне заинтересован в возвращении в Бундеслигу.

Проблемой для «Боруссии» может стать зарплата немца – около 270 тыс фунтов стерлингов в неделю. Чтобы переход состоялся, игроку придётся согласиться на значительное сокращение оклада.

Тимо Вернер принял участие в 28 матчах за «Челси» в текущем сезоне. На его счету 7 забитых мячей и 4 результативные передачи.