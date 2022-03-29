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Чемпионат Германии. Бундеслига

Тен Хаг о матче с Германией: Это большая игра, особенная классика

29 Марта 2022 • 20:12 Комментировать

Главный тренер «Аякса» Эрик тен Хаг рассказал о своем отношении к товарищескому матчу между Нидерландами и Германией.

«Германия против Нидерландов — это большая игра. Мы соседи и соперники, великая футбольная история обеих стран делает эту игру привлекательной», — сказал Тен Хаг. «Это всего лишь товарищеский матч, но эта классика всегда особенная».

Также он похвалил главного тренера немецкой сборной Ханси Флика.

«То, чего он добился в «Баварии», выиграв Лигу чемпионов, это нечто выдающееся. Между Ханси Фликом и национальной сборной может произойти нечто прекрасное», - отметил тен Хаг.

Сегодня, 29 марта, Сборный Нидерландов и Германии сыграют между собой в товарищеском матче.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Германии Сборная Голландии Ханси Флик Эрик тен Хаг
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