«Реал» видит замену Модрича в 18-летнем полузащитнике дортмундской «Боруссии»

«Реал» заинтересован в приобретении полузащитника дортмундской «Боруссии» Джуде Беллингхеме, сообщил Sport1.de.

Несмотря на предметный интерес «сливочных», 18-летний англичанин хочет остаться в немецком клубе еще на сезон. По информации источника, в «Боруссии» он видит удобным местом для собственного развития как футболиста.

Контракт молодого полузащитника со «шмелями» истекает летом 2025 года. Однако, борьба за 18-летнего Беллингхема на трансферном рынке развернется летом 2023 года. Источник отмечает, что «Реал» видит в англичанине достойную замену Луки Модричу.

Помимо королевского клуба за футболистом следят «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед».

В текущем сезоне Беллингхем провел 25 матчей в Бундеслиге, забил 3 мяча и отдал 7 голевых передач.