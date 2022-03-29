Клостерманн вернулся к тренировкам с «Лейпцигом» после травмы

Немецкий защитник «Лейпцига» Лукас Клостерманн вернулся к полноценным тренировкам с «быками» после повреждения.

Как сообщает пресс-служба «Лейпцига», 25-летний немецкий футболист приступил к тренировкам в общей группе после мышечной травмы, из-за которой Клостерманн пропустил два последних поединка «быков». Лукас должен сыграть в предстоящем матче «Лейпцига» с дортмундской «Боруссии», который состоится второго апреля.

В этом сезоне Лукас Клостерманн провёл в немецком чемпионате 18 поединков, в которых отметился одной результативной передачей.