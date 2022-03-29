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Чемпионат Германии. Бундеслига

Клостерманн вернулся к тренировкам с «Лейпцигом» после травмы

29 Марта 2022 • 13:42 Комментировать

Немецкий защитник «Лейпцига» Лукас Клостерманн вернулся к полноценным тренировкам с «быками» после повреждения.

Как сообщает пресс-служба «Лейпцига», 25-летний немецкий футболист приступил к тренировкам в общей группе после мышечной травмы, из-за которой Клостерманн пропустил два последних поединка «быков». Лукас должен сыграть в предстоящем матче «Лейпцига» с дортмундской «Боруссии», который состоится второго апреля.

В этом сезоне Лукас Клостерманн провёл в немецком чемпионате 18 поединков, в которых отметился одной результативной передачей.

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Евро-Футбол.Ру,
Бундеслига РБ Лейпциг Лукас Клостерманн
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