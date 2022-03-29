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Чемпионат Германии. Бундеслига

Дортмундская «Боруссия» может подписать Марсьяля

29 Марта 2022 • 10:51 Комментировать

Руководители дортмундской «Боруссии» хотят попробовать летом подписать французского нападающего Антони Марсьяля, который в данный момент на правах аренды выступает за испанскую «Севилью».

По информации 90min, дортмундская команда активно ищет замену Эрлингу Холанну, который летом, скорее всего, покинет «шмелей». «Боруссия» интересуется не только Марсьялем, но и немецким форвардом «Челси» Тимо Вернером.

Напомним, что права на Марсьяля принадлежат «Манчестер Юнайтед», но вторую половину этого сезона форвард на правах аренды проводит в «Севилье». В испанской лиге француз провёл пять матчей и сделал один ассист.

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Евро-Футбол.Ру,
Боруссия Дортмунд Тимо Вернер Антони Марсьяль
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