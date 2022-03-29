Дортмундская «Боруссия» может подписать Марсьяля

Руководители дортмундской «Боруссии» хотят попробовать летом подписать французского нападающего Антони Марсьяля, который в данный момент на правах аренды выступает за испанскую «Севилью».

По информации 90min, дортмундская команда активно ищет замену Эрлингу Холанну, который летом, скорее всего, покинет «шмелей». «Боруссия» интересуется не только Марсьялем, но и немецким форвардом «Челси» Тимо Вернером.

Напомним, что права на Марсьяля принадлежат «Манчестер Юнайтед», но вторую половину этого сезона форвард на правах аренды проводит в «Севилье». В испанской лиге француз провёл пять матчей и сделал один ассист.