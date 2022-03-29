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Чемпионат Германии. Бундеслига

Левандовски не согласовывал контракт с «Барселоной»

29 Марта 2022 • 08:14 Комментировать

Звёздный польский нападающий «Баварии» Роберт Левандовски ещё не согласовывал контракт с «Барселоной».

По информации Goal.com, 33-летний польский футболист не договаривался о контракте с каталонской командой. Роберт ещё вообще не определился с клубом, где хотел бы продолжить свою карьеру. Напомним, что действующее соглашение Левандовски с «Баварией» рассчитано до лета 2023 года. Мюнхенский клуб надеется уговорить поляка подписать новый договор.

В этом сезоне Роберт Левандовски провёл в немецком чемпионате 27 встреч и забил 31 мяч.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Барселона Роберт Левандовски
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