Мадридский «Реал» заинтересовался английским полузащитником дортмундской «Боруссии»

Мадридский «Реал» готов к активным действиям на трансферном рынке предстоящим летом, и одной из потенциальны покупок «Реала» может стать 18-летний английский хавбек Джуд Беллингхэм. Это покупка на перспективу - пока что многообещающий игрок стоит не очень дорого, но в будущем его цена может резко возрасти, и потому в «Реале» решили вложиться в него сейчас. Как сообщает Diario AS, другим претендентом на Джуда является «Ливерпуль».

Несмотря на молодость, он провел уже десять матчей в составе английской сборной, и даже принял участие в чемпионате Европы в прошлом году, став самым юным футболистом, выходившим на поле в матче финальной части самого главного европейского футбольного форума.