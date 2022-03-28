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Чемпионат Германии. Бундеслига

Мадридский «Реал» заинтересовался английским полузащитником дортмундской «Боруссии»

28 Марта 2022 • 23:10 Комментировать
Боруссия Д
...
РБ Лейпциг
02.04 19:30

Мадридский «Реал» готов к активным действиям на трансферном рынке предстоящим летом, и одной из потенциальны покупок «Реала» может стать 18-летний английский хавбек Джуд Беллингхэм. Это покупка на перспективу - пока что многообещающий игрок стоит не очень дорого, но в будущем его цена может резко возрасти, и потому в «Реале» решили вложиться в него сейчас. Как сообщает Diario AS, другим претендентом на Джуда является «Ливерпуль».

Несмотря на молодость, он провел уже десять матчей в составе английской сборной, и даже принял участие в чемпионате Европы в прошлом году, став самым юным футболистом, выходившим на поле в матче финальной части самого главного европейского футбольного форума.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Боруссия Дортмунд Джуд Беллингхем Трансферы футбола - лето 2022
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БОРУССИЯ Д РБ ЛЕЙПЦИГ
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