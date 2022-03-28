Мусса Диаби об уходе из «ПСЖ»: Выбор был непростым, «Байер» помог мне двигаться вперед

Полузащитник леверкузенского «Байера» Мусса Диаби рассказал журналистам об уходе из «ПСЖ».

«ПСЖ» остается особенным клубом в моем сердце. Я родился в Париже, я жил в Париже, я делал все в Париже… Мне пришлось сменить обстановку и увидеть что-то еще, открыть для себя новую лигу, новый язык, новых людей. Выбор был непростым, но я решил сделать это», - сказал Диаби в интервью Le Parisien.

Он добавил, что не жалеет о переходе, потому что «Байер» помог ему прогрессировать дальше. В этом сезоне футболист провел в Бундеслиге 25 матчей, забил 12 голов и отдал 7 результативных передач.