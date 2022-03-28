«Атлетико» интересуется Тапсоба

Мадридский «Атлетико» интересуется центральным защитником леверкузенского «Байера» Эдмондом Тапсоба, сообщает A Bola.

Тапсоба отличается своей скоростью и габаритами, ранее его сравнивали с Джеромом Боатенгом. Сообщается, что мадридцы видят в защитнике потенциальную замену Фелипе.

В этом сезоне 23-летний футболист провел в Бундеслиге 15 матчей, и забил 1 гол. По информации портала Transfermarkt, трансферная стоимость футболиста составляет 40 миллионов евро. Его контракт с «Байером» истекает в 2026 году.