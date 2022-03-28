Альфонсо Дэвис: Пока не готов на 100%, но проблем с сердцем уже нет

Защитник «Баварии» Альфонсо Дэвис возвращается в строй после двухмесячного нахождения в лазарете. На днях футболист дал интервью официальному сайту клуба.

«Реабилитация пока проходит хорошо. У меня нет проблем с мышцами и сердцем, но я не на 100 процентов - пока! Я просто счастлив, что снова могу тренироваться и готов к работе», - сказал Дэвис.

Он отметил, что полностью сконцентрирован на восстановлении и мечтает скорее вернуться на поле.

«Я очень усердно тренируюсь с мячом и без него. Много бега, силовые тренировки. Надеюсь, что скоро смогу вернуться, помогая команде», - добавил защитник «Баварии».