Вирц успешно перенёс операцию на крестах

Молодой немецкий полузащитник «Байера» Флориан Вирц успешно перенёс операцию после разрыва крестообразных связок колена.

Как сообщает пресс-служба леверкузенской команды, 18-летний немецкий футболист успешно перенёс операцию на крестах и в ближайшее время будет проходить тяжёлый и долгий процесс восстановления. На поле Флориан появится только в сентябре или октябре.

Напомним, что травму Вирц получил в матче Бундеслиги с «Кёльном». Всего в этом сезоне Флориан провёл в немецком чемпионате 24 поединка, в которых отметился семью забитыми мячами и десятью ассистами.