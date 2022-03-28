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Чемпионат Германии. Бундеслига

Вирц успешно перенёс операцию на крестах

28 Марта 2022 • 08:23 Комментировать

Молодой немецкий полузащитник «Байера» Флориан Вирц успешно перенёс операцию после разрыва крестообразных связок колена.

Как сообщает пресс-служба леверкузенской команды, 18-летний немецкий футболист успешно перенёс операцию на крестах и в ближайшее время будет проходить тяжёлый и долгий процесс восстановления. На поле Флориан появится только в сентябре или октябре.

Напомним, что травму Вирц получил в матче Бундеслиги с «Кёльном». Всего в этом сезоне Флориан провёл в немецком чемпионате 24 поединка, в которых отметился семью забитыми мячами и десятью ассистами.

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Евро-Футбол.Ру,
Бундеслига Флориан Вирц
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