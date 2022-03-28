Молодой форвард «Байера» выбыл из строя до конца сезона

Молодой французский нападающий леверкузенского «Байера» Амин Адли выбыл из строя из-за травмы до конца сезона.

Как сообщает пресс-служба «фармацевтов», 21-летний французский футболист получил серьёзную травму в поединке за молодёжную французскую сборную и больше в этом сезоне на поле не выйдет. Стоит отметить, что Адли в матче с Фарерскими островами разорвал сухожилие в правом бедре.

Напомним, что в этом сезоне Амин Адли провёл в немецком чемпионате 25 матчей, в которых забил три мяча и сделал два ассиста.