Кафу не понимает, зачем Левандовски покидать «Баварию»

Двукратный чемпион мира, бывший защитник «Милана» Кафу высказался о возможно переходе форварда «Баварии» Роберта Левандовски в «Барселону».

В интервью Spox, Кафу задается вопросом, зачем Левандовски переходить в «Барселону»? По словам бразильца, он сейчас играет в отличной команде, и игра в «Баварии» помогла бы Левандовски стать лучшим игроком в мире.

Ранее мы сообщили о том, что польским форвардом интересуется «Барселона».

В текущем сезоне чемпионата Германии Левандовски сыграл 37 матчей, при этом забил 45 голов и отдал четыре голевые передачи.