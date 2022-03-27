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Чемпионат Германии. Бундеслига

Кафу не понимает, зачем Левандовски покидать «Баварию»

27 Марта 2022 • 14:39 Комментировать

Двукратный чемпион мира, бывший защитник «Милана» Кафу высказался о возможно переходе форварда «Баварии» Роберта Левандовски в «Барселону».

В интервью Spox, Кафу задается вопросом, зачем Левандовски переходить в «Барселону»? По словам бразильца, он сейчас играет в отличной команде, и игра в «Баварии» помогла бы Левандовски стать лучшим игроком в мире.

Ранее мы сообщили о том, что польским форвардом интересуется «Барселона».

В текущем сезоне чемпионата Германии Левандовски сыграл 37 матчей, при этом забил 45 голов и отдал четыре голевые передачи.    


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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Барселона Кафу Мариуш Левандовски
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