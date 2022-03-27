Торган Азар не собирается покидать дортмундскую «Боруссию»

Бельгийский полузащитник «Боруссии» Торган Азар рассказал журналистам о том, что пока не собирается покидать дортмундскую команду.

Азар сказал, что читал в прессе слухи о том, что он якобы собирается уйти из «Боруссии» этим летом. Торган отметил, что он не очень понимает, по какой причине он должен покидать дортмундский клуб. Бельгиец добавил, что он играет за топовую команду и точно не собирается в ближайшее время никуда уходить.

Напомним, что в этом сезоне Торган Азар провёл в немецком чемпионате 21 встречу. Бельгиец забил четыре мяча и сделал один ассист.