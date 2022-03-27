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Чемпионат Германии. Бундеслига

Мориба не нужен «Лейпцигу»

27 Марта 2022 • 00:11 Комментировать
Боруссия Д
...
РБ Лейпциг
02.04 19:30

Полузащитник «РБ Лейпцига» Илайш Мориба, выступающий за испанскую «Валенсию» в аренде, не вписывается в планы немецкого клуба.

Гвинеец перебрался в Германию летом прошлого года из «Барселоны» за 16 млн евро. Полгода спустя, так и не зарекомендовав себя, 19-летний хавбек отправился в «Валенсию» на правах аренды. По информации издания Bild, в «Лейпциге» больше не рассчитывают на Морибу из-за его «незрелости». Летом его попробуют продать в другой клуб.

Контракт Морибы с «красными быками» действует до 2026 года. За полгода в немецком клубе он провёл всего 6 матчей во всех турнирах, а с момента отъезда в «Валенсию» успел отыграть 9 поединков.

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Евро-Футбол.Ру,
Валенсия РБ Лейпциг Илайкс Мориба
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БОРУССИЯ Д РБ ЛЕЙПЦИГ
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