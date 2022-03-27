Мориба не нужен «Лейпцигу»

Полузащитник «РБ Лейпцига» Илайш Мориба, выступающий за испанскую «Валенсию» в аренде, не вписывается в планы немецкого клуба.

Гвинеец перебрался в Германию летом прошлого года из «Барселоны» за 16 млн евро. Полгода спустя, так и не зарекомендовав себя, 19-летний хавбек отправился в «Валенсию» на правах аренды. По информации издания Bild, в «Лейпциге» больше не рассчитывают на Морибу из-за его «незрелости». Летом его попробуют продать в другой клуб.

Контракт Морибы с «красными быками» действует до 2026 года. За полгода в немецком клубе он провёл всего 6 матчей во всех турнирах, а с момента отъезда в «Валенсию» успел отыграть 9 поединков.