«Барселона» по-прежнему намерена подписать Холанна этим летом

Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанн остается трансферной целью «Барселоны», пишет Sport.es.

Источник называет 21-летнего форварда приоритетной целью в летнее трансферное окно. При этом, «Барселона» сделает предложение, которое будет несопоставимо с предложением «Манчестер Сити». Однако, уже известно, что Холанн отказал «горожанам».

Норвежский футболист стал игроком «шмелей» зимой 2020 года. Он перешел в немецкий клуб из «РБ Зальцбурга» за 45 млн евро.

В нынешнем сезоне Холанн принял участие в 23 матчах во всех турнирах, забил 23 мяча и отдал 6 голевых передач.

Согласно порталу Transfermarkt, его стоимость на трансферном рынке равна 150 млн евро.