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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Барселона» по-прежнему намерена подписать Холанна этим летом

26 Марта 2022 • 23:04 Комментировать

Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанн остается трансферной целью «Барселоны», пишет Sport.es.

Источник называет 21-летнего форварда приоритетной целью в летнее трансферное окно. При этом, «Барселона» сделает предложение, которое будет несопоставимо с предложением «Манчестер Сити». Однако, уже известно, что Холанн отказал «горожанам».

Норвежский футболист стал игроком «шмелей» зимой 2020 года. Он перешел в немецкий клуб из «РБ Зальцбурга» за 45 млн евро.

В нынешнем сезоне Холанн принял участие в 23 матчах во всех турнирах, забил 23 мяча и отдал 6 голевых передач.

Согласно порталу Transfermarkt, его стоимость на трансферном рынке равна 150 млн евро.


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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Боруссия Дортмунд Эрлинг Холанн
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