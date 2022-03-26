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Чемпионат Германии. Бундеслига

Педри мечтает о приходе Холанна в «Барселону»

26 Марта 2022 • 12:36 Комментировать

Полузащитник «Барселоны» Педри заявил журналистам, что мечтает, чтобы клуб приобрел нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанна.

«Покупать игроков – это дело клуба. Но у Холанна есть эффектность, почти все, что он делает, становится чудом. Я надеюсь, он сможет присоединиться к нам. Я всегда говорил – хочу, чтобы «Барса» была лучшей», - сказал Педри.

Ранее сообщалось, что «Барселона» ведет переговоры с представителями норвежского нападающего, но пока они зашли в тупик. Агенты игрока требуют таких комиссионных, которые не может себе позволить президент «Барселоны» Жоан Лапорта.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Боруссия Дортмунд Эрлинг Холанн Педри
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