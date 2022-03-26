Педри мечтает о приходе Холанна в «Барселону»

Полузащитник «Барселоны» Педри заявил журналистам, что мечтает, чтобы клуб приобрел нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанна.

«Покупать игроков – это дело клуба. Но у Холанна есть эффектность, почти все, что он делает, становится чудом. Я надеюсь, он сможет присоединиться к нам. Я всегда говорил – хочу, чтобы «Барса» была лучшей», - сказал Педри.

Ранее сообщалось, что «Барселона» ведет переговоры с представителями норвежского нападающего, но пока они зашли в тупик. Агенты игрока требуют таких комиссионных, которые не может себе позволить президент «Барселоны» Жоан Лапорта.