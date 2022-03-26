Агенты Холанна требуют для себя 100 миллионов евро, «Барса» против

Стали известны подробности переговоров между «Барселоной» и представителями нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанна.

Согласно обновленной информации, отец и советник Холанна Альф-Инге и агент форварда Мино Райола требуют по 50 миллионов евро для каждого в качестве комиссионных, что в сумме составит 100 миллионов евро к общей стоимости операции.

«Барселона», однако, не собирается платить такую сумму. Учитывая, что «Манчестер Сити» находится в гораздо более здоровом финансовом положении, вероятно, что английский клуб сможет себе это позволить.

«Барса», со своей стороны, уже работает над альтернативными вариантами. Основной целью при этом стала покупка Роберта Левандовски, а также есть вариант с приобретением суперзвезды «Ливерпуля» Мохамеда Салаха.