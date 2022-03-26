Диаби: Рассматриваю варианты, но сейчас сосредоточен на «Байере»

Полузащитник леверкузенского «Байера» Мусса Диаби рассказал журналистам о том, что он думает по поводу интереса со стороны других клубов.

«Конечно, я думаю об этом, но пока не слишком много. Я по-прежнему сосредоточен на завершении сезона. На данный момент это моя единственная забота. Я хочу играть матчи высокого уровня, и Лига чемпионов — один из них. Цель — выйти с «Байером» в Лигу чемпионов. Я люблю участвовать в играх с давлением», - сказал футболист в интервью Le Parisien.

Ранее сообщалось, что игроком интересуются «Арсенал», «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасл».