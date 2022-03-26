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Чемпионат Германии. Бундеслига

Зиркзее не хочет возвращаться в «Баварию»

26 Марта 2022 • 11:36 Комментировать

Молодой голландский полузащитник «Баварии» Джошуа Зиркзее, который сейчас выступает на правах аренды за бельгийский «Андерлехт», не хочет возвращаться в мюнхенский клуб.

Зиркзее заявил журналистам, что в бельгийском клубе он получает достаточное количество игрового времени и чувствует себя максимально комфортно. Джошуа отметил, что он не горит желанием возвращаться в мюнхенскую команду после окончания этого сезона.

Напомним, что в этом сезоне Джошуа Зиркзее провёл в бельгийском чемпионате 30 матчей, в которых отметился 13 забитыми мячами и пятью ассистами.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Андерлехт Джошуа Зиркзее
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