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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Боруссия» пытается снизить сумму трансфера Адейеми

26 Марта 2022 • 01:26 Комментировать

«Боруссия» продолжает искать замену Эрлингу Холанну. Вариант с трансфером Карима Адейеми («Ред Булл Зальцбург») остается приоритетным, о чем сообщает издание Ruhr Nachrichten.

Не так давно «шмели» прервали переговоры о переходе, но в итоге приняли решение вернуться к диалогу.

Австрийский клуб желает продать молодого форварда за сумму от 35 млн евро, а немцы не планируют тратить такие деньги.

Сам Адейеми хотел бы переехать в Дортмунд. Его привлекает возможность уехать из «Боруссии» транзитом в европейский гранд, как это сделает в ближайшем будущем Холанн.

Ранее поступала информация об интересе «Барселоны», которая готова заплатить за переход 40 млн евро.


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Евро-Футбол.Ру,
Боруссия Дортмунд Ред Булл Карим Адейеми
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