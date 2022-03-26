«Боруссия» пытается снизить сумму трансфера Адейеми

«Боруссия» продолжает искать замену Эрлингу Холанну. Вариант с трансфером Карима Адейеми («Ред Булл Зальцбург») остается приоритетным, о чем сообщает издание Ruhr Nachrichten.

Не так давно «шмели» прервали переговоры о переходе, но в итоге приняли решение вернуться к диалогу.

Австрийский клуб желает продать молодого форварда за сумму от 35 млн евро, а немцы не планируют тратить такие деньги.

Сам Адейеми хотел бы переехать в Дортмунд. Его привлекает возможность уехать из «Боруссии» транзитом в европейский гранд, как это сделает в ближайшем будущем Холанн.

Ранее поступала информация об интересе «Барселоны», которая готова заплатить за переход 40 млн евро.