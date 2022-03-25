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Чемпионат Германии. Бундеслига

Нико Шлоттербек намекнул о свое уходе из «Фрайбурга»

25 Марта 2022 • 15:51 Комментировать

Защитник «Фрайбурга» Нико Шлоттербек намекнул, что может уйти из клуба в летнее трансферное окно.

22-летний футболист признал, что этим летом у него есть все шансы покинуть «Фрайбург». Но он также готов остаться, если почувствует, что может больше развиваться в клубе.

«Сейчас я не думаю о своем будущем. Я хочу хорошо закончить сезон во «Фрайбурге». Чем выше мы окажемся в таблице, тем лучше. У нас также есть отличный шанс выиграть кубок Германии. Я полностью сконцентрирован на клубе», - сказал футболист. Т

ем не менее, он не стал отрицать возможного ухода из клуба летом.

«Конечно, есть вероятность, что я уеду летом. Вполне возможен трансфер, но пока ничего не решено. Мы сядем вместе после окончания сезона. Если я почувствую, что еще могу стать лучше во Фрайбурге, я останусь», - сказал Шлоттербек.

Ранее сообщалось, что футболистом интересуются дортмундская «Боруссия» и «Бавария».

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Фрайбург Боруссия Дортмунд
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