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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Барселона» готова заплатить круглую сумму за Левандовски

25 Марта 2022 • 12:49 Комментировать

Руководство «Барселоны» хочет летом заполучить свои ряды польского нападающего мюнхенской «Баварии» Роберта Левандовски.

По информации Diario Sport, каталонская команда готова заплатить за 33-летнего польского футболиста около 60 миллионов евро. Стоит отметить, что ради трансфера Левандовски «сине-гранатовые» готовы выйти за пределы собственных лимитов по зарплате. «Барселона» хочет подписать с поляком долгосрочное соглашение на четыре года.

Напомним, что в этом сезоне Роберт Левандовски провёл в немецкой лиге 27 матчей и забил 31 мяч.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Барселона Роберт Левандовски
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