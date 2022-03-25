Стали известны самые подешевевшие игроки Бундеслиги в этом сезоне

Авторитетный портал transfermarkt.de обновил стоимость футболистов Бундеслиги в этом сезоне.

В процентном соотношении больше всего в цене сдал защитник дортмундской «Боруссии» Дан-Аксель Загаду, стоимость которого упала с 14 до девяти миллионов евро. Стоит отметить, что Загаду в этом сезоне редко играет за «шмелей» из-за постоянных повреждений.

На десять миллионов упала трансферная стоимость защитника «Баварии» Дайо Упамекано и полузащитника «Штутгарта» Силаса Мвумпы. Упамекано на данный момент оценивается в 45 миллионов евро.