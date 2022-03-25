Мазрауи – приоритетная цель «Баварии»

Футболист «Аякса» Нуссер Мазрауи является приоритетной целью «Баварии» на позицию правого защитника. Об этом сообщил в своём подкасте журналист Кристиан Фальк.

По информации источника, в приобретении 24-летнего марокканца заинтересован лично главный тренер «мюнхенцев» Юлиан Нагельсманн, который даже созванивался с игроком.

Напомним, что ранее появилась информация об интересе к Мазрауи со стороны «Барселоны». Контракт защитника истекает предстоящим летом.

В текущем сезоне футболист провёл за «Аякс» 31 матч, забил пять мячей и отдал четыре голевые передачи.