Защитник «Баварии» Буна Сарр может покинуть «Баварию». За ситуацией следит «Марсель». Об этом сообщает издание Bayern&Germany.

По информации источника, «олимпийцы» видят в своём бывшем игроке конкурента для Поля Лироля.

Сарр перешёл в немецкий клуб в 2020 году. «Марсель» получил за него €8 млн.

В текущем сезоне 30-летний сенегалец провёл за мюнхенский гранд 12 матчей во всех турнирах, в которых забил один мяч. Действующее соглашение игрока с клубом истекает летом 2024 года. Цена футболиста на Transfermarkt составляет €3 млн.