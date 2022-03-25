Элбер: У Левандовски впереди еще три-четыре хороших сезона, уверен, что он останется в «Баварии»

Бывший нападающий «Баварии» Джованни Элбер уверен, что Роберт Левандовски и «Бавария» договорятся о новом контракте.

«Он определенно может играть на этом уровне еще три, четыре или пять лет. Он никогда не травмируется. Он в хорошей физической форме. Дело не в том, что он стал старше и хуже. Наоборот: с каждым годом становилось все лучше и лучше», - сказал Элбер.

Контракт Левандовски заканчивается летом 2023 года и «Бавария» пока не сделала предложения о продлении соглашения. В этом сезоне 33-летний форвард провел 27 матчей в Бундеслиге, забил 31 гол и сделал 1 результативную передачу.