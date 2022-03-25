«Бавария» предлагает Гравенберху €5 млн в год

«Бавария» настаивает на подписании контракта с полузащитником «Аякса» Райаном Гравенберхом. Об этом сообщает журналист Никола Скира.

По информации источника, «баварцы» предлагают за 19-летнего голландца €15 млн, ещё €10 млн в качестве дополнений. Для игрока уже готов контракт до 2027 года с зарплатой в €5 млн в год. Нынешний контракт Гравенберха истекает летом 2023 года.

В текущем сезоне полузащитник «амстердамцев» провёл за клуб 37 матчей во всех турнирах, в которых забил два мяча и отдал шесть голевых передач. Цена игрока на Transfermarkt составляет €35 млн.