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«Бавария» предлагает Гравенберху €5 млн в год

25 Марта 2022 • 09:13 Комментировать

«Бавария» настаивает на подписании контракта с полузащитником «Аякса» Райаном Гравенберхом. Об этом сообщает журналист Никола Скира.

По информации источника, «баварцы» предлагают за 19-летнего голландца €15 млн, ещё €10 млн в качестве дополнений. Для игрока уже готов контракт до 2027 года с зарплатой в €5 млн в год. Нынешний контракт Гравенберха истекает летом 2023 года.

В текущем сезоне полузащитник «амстердамцев» провёл за клуб 37 матчей во всех турнирах, в которых забил два мяча и отдал шесть голевых передач. Цена игрока на Transfermarkt составляет €35 млн.

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Евро-Футбол.Ру,
Аякс Бавария Райан Гравенберх
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