«Бавария» сделала новое предложение по Гравенберху

«Бавария» обратилась к «Аяксу» с улучшенным предложение по полузащитнику Райану Гравенберху, сообщает De Telegraaf.

Контракт полузащитника истекает в 2023 году, но футболист планирует покинуть голландский клуб этим летом.

По сообщению De Telegraaf, переговоры между двумя клубами продолжаются, и мюнхенская «Бавария» изменила свое предложение. Это по-прежнему 25 миллионов евро, но фиксированная сумма в предложении теперь составляет 17 миллионов евро, вместо 15 миллионов евро. Сообщается, что «Аякс» ждет предложения в размере 35 миллионов евро за футболиста, который также может рассчитывать на интерес со стороны ряда других клубов, таких как «Ювентус».