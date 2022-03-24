Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

Нагельсманн предоставил футболистам «Баварии» четыре дня отдыха

24 Марта 2022 • 21:35 Комментировать

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Юлиан Нагельсманн предоставил своим футболистам несколько дней отдыха.

Как сообщает Bild, команда не будет тренироваться в ближайшие четыре дня. «Бавария» вернётся к занятиям во вторник, 29 марта. Игроки, уехавшие на матчи своих сборных, присоединятся к команде позже.

Ближайший матч мюнхенцы проведут в субботу, второго апреля, соперником подопечных Нагельсманна станет «Фрайбург», стартовый свисток о начале встречи запланирован на 16:30 по московскому времени. «Бавария» после 27 туров занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Германии.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Бавария Юлиан Нагельсманн
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 24 Марта
23:05 · Германия. Бундеслига
Лено может вернуться в Бундеслигу
23:02 · Германия. Бундеслига
«Бавария» сделала новое предложение по Гравенберху
21:35 · Германия. Бундеслига
Нагельсманн предоставил футболистам «Баварии» четыре дня отдыха
19:53 · Германия. Бундеслига
Эдегор: «Мы общались с Холанном о «Реале»
18:44 · Англия. Премьер-лига
«Бавария» считает, что Рюдигер слишком стар, чтобы требовать такую зарплату
17:19 · Германия. Бундеслига
Томас Мюллер хочет играть до 2025 года
09:36 · Германия. Бундеслига
Дортмундская «Боруссия» может подписать молодого форварда «Спарты»
08:09 · Германия. Бундеслига
«Боруссия» интересуется Алле и Шиком
23 Марта
23:54 · Германия. Бундеслига
Нападающий «Баварии» Мюллер рассказал, когда планирует завершить карьеру
20:34 · Германия. Бундеслига
Лунев приступил к тренировкам в общей группе
12:30 · Англия. Премьер-лига
Дортмундская «Боруссия» собирается продлить контракт с Даудом
11:57 · Германия. Бундеслига
«Баварию» пополнит 13-летней талант Уисдом
11:17 · Германия. Бундеслига
Киммих привился от коронавируса
10:30 · Германия. Бундеслига
Нюбель не хочет возвращаться в «Баварию»
10:20 · Германия. Бундеслига
«Бавария» не может определиться с выбором защитника
Все новости
Рекомендуем