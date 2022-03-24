Нагельсманн предоставил футболистам «Баварии» четыре дня отдыха

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Юлиан Нагельсманн предоставил своим футболистам несколько дней отдыха.

Как сообщает Bild, команда не будет тренироваться в ближайшие четыре дня. «Бавария» вернётся к занятиям во вторник, 29 марта. Игроки, уехавшие на матчи своих сборных, присоединятся к команде позже.

Ближайший матч мюнхенцы проведут в субботу, второго апреля, соперником подопечных Нагельсманна станет «Фрайбург», стартовый свисток о начале встречи запланирован на 16:30 по московскому времени. «Бавария» после 27 туров занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Германии.