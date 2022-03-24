Эдегор: «Мы общались с Холанном о «Реале»

Полузащитник «Арсенала» Мартин Эдегор рассказал, что общался с нападающим дортмундской «Боруссии» Эрлингом Холанном о мадридском «Реале».

«Мы являемся хорошими друзьями, так что, конечно, обсуждаем многие вещи, в том числе и мои выступления за «Реал». Да, мы разговаривали об этом клубе, но в этом нет ничего особенного», - приводит слова Эдегора Football London.

Отметим, что в прессе регулярно появляются слухи о возможном переходе Холанна в мадридский «Реал», сделка может состояться уже летом.

Трансферная стоимость 21-летнего норвежца оценивается в 150 миллионов евро по версии портала Transfermarkt.