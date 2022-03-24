Дортмундская «Боруссия» может подписать молодого форварда «Спарты»

19-летний чешский нападающий пражской «Спарты» Адам Гложек может летом перебраться в немецкий чемпионат.

Как сообщает издание Bild, в услугах чешского форварда заинтересована дортмундская «Боруссия», которая активно ищет себе нового нападающего на место Эрлинга Холанна, который собирается летом покинуть немецкую команду. Стоит отметить, что авторитетный портал transfermarkt оценивает стоимость Гложека в 19 миллионов евро.

В этом сезоне Адам Гложек провёл в чешском чемпионате 25 матчей, в которых отметился шестью забитыми мячами и десятью ассистами.