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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Боруссия» интересуется Алле и Шиком

24 Марта 2022 • 08:09 Комментировать

Руководители дортмундской «Боруссии» уже начали активно искать нового нападающего на место норвежца Эрлинга Холанна.

По информации Bild, дортмундская команда летом может подписать ивуарийского нападающего «Аякса» Себастьяна Алле или чешского форварда леверкузенского «Байера» Патрика Шика. Напомним, что Холанн намерен покинуть «Боруссию» уже этим летом. В услугах скандинавского бомбардира заинтересованы «Реал», «Барселона» и «Манчестер Сити».

Напомним, что на данный момент дортмундский клуб занимает вторую строчку в немецком чемпионате.

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Евро-Футбол.Ру,
Боруссия Дортмунд Бундеслига Патрик Шик Себастьян Алле
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