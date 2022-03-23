Нападающий «Баварии» Мюллер рассказал, когда планирует завершить карьеру

Нападающий «Баварии» Томас Мюллер высказался на тему о возможном завершении карьеры.

«Когда-то я сказал, что хочу играть на высшем уровне до 2025 года. Мой настрой не изменился. Мой контракт действует до 2023 года. Посмотрим, что будем потом делать», — цитирует Мюллера издание Bild.

32-летний Мюллер – воспитанник мюнхенской «Баварии». По данным портала Transfermarkt, трансферная стоимость немца равна 25 млн евро.

В текущем сезоне чемпионата Германии Мюллер сыграл 26 матчей, забил семь голов и отдал 19 голевых передач.