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Чемпионат Германии. Бундеслига

Нападающий «Баварии» Мюллер рассказал, когда планирует завершить карьеру

23 Марта 2022 • 23:54 Комментировать

Нападающий «Баварии» Томас Мюллер высказался на тему о возможном завершении карьеры.

«Когда-то я сказал, что хочу играть на высшем уровне до 2025 года. Мой настрой не изменился. Мой контракт действует до 2023 года. Посмотрим, что будем потом делать», — цитирует Мюллера издание Bild.

32-летний Мюллер – воспитанник мюнхенской «Баварии». По данным портала Transfermarkt, трансферная стоимость немца равна 25 млн евро.

В текущем сезоне чемпионата Германии Мюллер сыграл 26 матчей, забил семь голов и отдал 19 голевых передач.  


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Бавария Томас Мюллер
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