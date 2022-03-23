Киммих привился от коронавируса

Немецкий полузащитник мюнхенской «Баварии» Йозуа Киммих всё же решился привиться от коронавируса.

По информации издания Bild, 27-летний немецкий футболист сделал прививку от коронавируса. Стоит отметить, что до этого Йоуза отказывался проходить вакцинацию, так как считал, что было недостаточно исследований по поводу безопасности вакцины. В конце прошлого года Киммих переболел коронавирусом.

Напомним, что в этом сезоне Йозуа Киммих провёл в немецком чемпионате 21 встречу. Полузащитник забил три мяча и сделал восемь результативных передач.