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Чемпионат Германии. Бундеслига

Киммих привился от коронавируса

23 Марта 2022 • 11:17 Комментировать

Немецкий полузащитник мюнхенской «Баварии» Йозуа Киммих всё же решился привиться от коронавируса.

По информации издания Bild, 27-летний немецкий футболист сделал прививку от коронавируса. Стоит отметить, что до этого Йоуза отказывался проходить вакцинацию, так как считал, что было недостаточно исследований по поводу безопасности вакцины. В конце прошлого года Киммих переболел коронавирусом.

Напомним, что в этом сезоне Йозуа Киммих провёл в немецком чемпионате 21 встречу. Полузащитник забил три мяча и сделал восемь результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Йозуа Киммих коронавирус
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