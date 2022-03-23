Нюбель не хочет возвращаться в «Баварию»

Немецкий голкипер «Баварии» Александр Нюбель, который в данный момент на правах аренды выступает за «Монако», не хочет возвращаться в мюнхенский клуб.

По информации L'Equipe, 25-летний немецкий голкипер не горит желанием возвращаться в «Баварию» после окончания аренды в «Монако». Стоит отметить, что во французском клубе вратарь будет выступать до лета 2023 года. Действующее соглашение Нюбеля с мюнхенской командой рассчитано до июня 2025 года.

В этом сезоне Александр Нюбель провёл во французской лиге 29 поединков, в девяти из которых голкипер отыграл на ноль.