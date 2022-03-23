Беллингхем возглавил список самых талантливых молодых игроков мира

Английский полузащитник дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингхем был назван лучшим молодым футболистом мира по версии известного портала Goal.com.

18-летний англичанин возглавил рейтинг самых талантливых молодых игроков мира на данный момент. Вторую строчку занял немецкий атакующий полузащитник леверкузенского «Байера» Флориан Вирц. Тройку замкнул испанец Гави из «Барселоны». В пятёрку лучших также попали Джамал Мусиала из «Баварии» и Харви Эллиотт из «Ливерпуля».

Напомним, что на 11-м месте в рейтинге был Арсен Захарян из «Динамо», но российского игрока исключили из списка.