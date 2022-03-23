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Чемпионат Германии. Бундеслига

Беллингхем возглавил список самых талантливых молодых игроков мира

23 Марта 2022 • 08:33 Комментировать

Английский полузащитник дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингхем был назван лучшим молодым футболистом мира по версии известного портала Goal.com.

18-летний англичанин возглавил рейтинг самых талантливых молодых игроков мира на данный момент. Вторую строчку занял немецкий атакующий полузащитник леверкузенского «Байера» Флориан Вирц. Тройку замкнул испанец Гави из «Барселоны». В пятёрку лучших также попали Джамал Мусиала из «Баварии» и Харви Эллиотт из «Ливерпуля».

Напомним, что на 11-м месте в рейтинге был Арсен Захарян из «Динамо», но российского игрока исключили из списка.

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Евро-Футбол.Ру,
Боруссия Дортмунд Флориан Вирц Джуд Беллингхем Гави
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