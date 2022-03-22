Левандовски хочет остаться в «Баварии»

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски может покинуть клуб в летнее трансферное окно.

Как сообщил журналист Фабрицио Романо в своём подкасте, польский форвард хочет продлить контракт и остаться в «Баварии». Если сторонам удастся договориться, то Левандовски не будет никуда уходить. Если нет, то летом за Роберта поборются сразу несколько клубов.

33-летний Левандовски сыграл 27 матчей за «Баварию» в нынешнем сезоне Бундеслиги, в которых забил 31 гол и отдал одну голевую передачу. Отметим, что действующее соглашение поляка с мюнхенцами рассчитано до 30 июня 2023 года, а его трансферная стоимость оценивается в 50 миллионов евро.